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Вчера, 20:04

В мэрии Уфы опубликовали программу праздничных мероприятий к 8 Марта

В мэрии Уфы опубликовали программу праздничных мероприятий к 8 Марта. Некоторые из них пройдут в учреждениях подведомственных управлению по культуре и искусству города .

Так, с 1 по 7 марта в библиотеках столицы проходят книжные выставки «Любимым посвящается», лекции, беседы, конкурсы, викторины и мастер-классы.

С 3 по 9 марта в Доме-музее им. В.И. Ленина можно увидеть выставку советских открыток и календарей, посвященных 8 марта.

6-7 марта пройдут праздничные концерты и в детских музыкальных школах и школах искусств.

6 марта:

в 18.30 приглашает на праздничный концерт «Для любимых» дом культуры «Ядкарь»;

в 19.00 начнется праздничная программа в Нагаевском доме культуры;

- в 19.00 коллективы Уфимской детской филармонии представят яркий праздничный концерт «Восьмое чудо света» (вход свободный).

7 марта:

в 14.00 приглашает на литературно-музыкальный вечер «О, женщина, нет тебя прекрасней!» библиотека №16. В это же время стартует тематическое мероприятие «Волшебный букет» и в Федоровском доме культуры.

в 18.00 концерт «Для любимых мам» презентует образцовый цирковой коллектив «Сулпан» Уфимской детской филармонии.

в 19.00  спектакль «Сотворившая чудо» (12+) представит Театр юного зрителя Уфы.

в 19.00 благотворительный праздничный концерт «Для милых дам» подарит Городской Дворец культуры.

в 19.00 на мероприятие «Мамина улыбка» приглашает Городской культурно-досуговый центр.

7-8 марта Централизованная система детских библиотек города проведет онлайн-марафон «Читательские поздравления» к Международному женскому дню.

8 марта:

в 14.00 стартует интерактивный проект «УфаПарк» - игровая программа под открытым небом «Для милых мам» в парках культуры и отдыха «Первомайский» и «Демский»;

в 18.00 на бесплатный музыкальный вечер «Я подарю все звезды для тебя!» приглашает Уфимский городской планетарий. На нем гостьи услышат любимые песни в исполнении лауреата международных и республиканских конкурсов Нурзии Сабитовой.

В честь праздника 8 марта в Музее истории города Уфы пройдет День открытых дверей - для женщин и девушек вход будет бесплатный.

9 марта в 18.00 на встречу, вечер стихов и песен «Поющая поэзия», посвященную Международному женскому дню и Всемирному дню писателей приглашает в Городской дворец культуры уфимский Центр культуры и народного творчества.

10 марта в 19.00 в Уфимской детской филармонии пройдет концерт «Весенняя капель» образцовых клуба спортивного бального танца «Успех» и ритм-балета «Эксклюзив», посвященный Международному женскому дню.

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