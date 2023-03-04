В Башкирии за пятницу задержали 21 нетрезвого водителя

За минувшие сутки в Башкирии выявлено более 1,6 тыс. нарушений правил дорожного движения, сообщили в республиканской автоинспекции. В том числе задержан 21 нетрезвый водитель, 9 водителей управляли будучи лишенными водительских прав, а 23 водителя — вовсе не имея таковых.

23 выехали на полосу встречного движения, вопреки правилам, 297 водителей привлечены за неиспользование ремней безопасности, 26 — нарушили правила перевозки детей, 6 — разговаривали по телефону во время движения, 14 — не предоставили преимущество пешеходу, 13 — управляли транспортом без регзнаков.