В Башкирии за год туберкулезом заболели 34 ребенка. Такие данные приводит пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В целом в 2022 году эпидемиологическая ситуация по туберкулезу среди детей и подростков в регионе сохранила тенденцию к стабилизации. В 2022 году уровень заболеваемости активным туберкулезом детей в возрасте 0- 17 лет составил 34 случая, что на 5% ниже показателя предыдущего года и находится ниже уровня среднемноголетних значений.

Сообщается, что выявлено 24 детей (0-14 лет) с активными локальными формами туберкулеза, из них с туберкулезом органов дыхания — 23, с внелегочными формами — 2 детей.

Вместе с тем эпидемиологическая обстановка по туберкулезу среди взрослого населения продолжает оставаться напряженной. В 2022 году уровень заболеваемости активным туберкулезом составила 1 438 случаев, зарегистрировано 1419 случая туберкулеза органов дыхания и 709 случаев туберкулеза с бактериовыделением. следует из данных санитарного ведомства.

Значительно снизился показатель смертности населения от туберкулеза, за указываемый период он составил 3,3 на 100 тысяч населения, что ниже предыдущего года.

Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости активным туберкулезом зарегистрировано на 25 муниципалитетах.