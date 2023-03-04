Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.01
80.05
-0.14
85.94
+1.19
-4 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 21:22

В Башкирии за год туберкулезом заболели 34 ребенка

В Башкирии за год туберкулезом заболели 34 ребенка. Такие данные приводит пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В целом в 2022 году эпидемиологическая ситуация по туберкулезу среди детей и подростков в регионе сохранила тенденцию к стабилизации. В 2022 году уровень заболеваемости активным туберкулезом детей в возрасте 0- 17 лет составил 34 случая, что на 5% ниже показателя предыдущего года и находится ниже уровня среднемноголетних значений.

Сообщается, что выявлено 24 детей (0-14 лет) с активными локальными формами туберкулеза, из них с туберкулезом органов дыхания — 23, с внелегочными формами — 2 детей.

Вместе с тем эпидемиологическая обстановка по туберкулезу среди взрослого населения продолжает оставаться напряженной. В 2022 году уровень заболеваемости активным туберкулезом составила 1 438 случаев, зарегистрировано 1419 случая туберкулеза органов дыхания и 709 случаев туберкулеза с бактериовыделением. следует из данных санитарного ведомства.

Значительно снизился показатель смертности населения от туберкулеза, за указываемый период он составил 3,3 на 100 тысяч населения, что ниже предыдущего года.

Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости активным туберкулезом зарегистрировано на 25 муниципалитетах.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика