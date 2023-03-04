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Вчера, 18:00

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

На территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

В воскресенье, 5 марта, местами по республике ожидается гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха по республике ночью опустится до -3,-8°, днем составит +1,-4°.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Автор:Альфия Аглиуллина
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