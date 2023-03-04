Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.01
80.05
-0.14
85.94
+1.19
-4 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 14:46

В Башкирии насчитывается около 2,5 тысячи госпабликов образовательных организаций

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии насчитывается около 2500 официальных ВК-пабликов государственных образовательных организаций с соответствующей пометкой из свыше 64 тысяч страниц по всей России. Об этом сообщили в Центре управления республикой.

Как отметили в ЦУР, сейчас готовятся методические рекомендации по их ведению официальных страниц (проект координирует АНО «Диалог Регионы»), а в дальнейших планах — оформление создание единого руководства и проведение обучающих семинаров весной 2023 года.

«Важно, чтобы школы, детские садики, культурные центры были представлены в соцсетях. Организации, где занимаются дети, должны рассказывать на своих страницах о новом, делиться опытом, показывать то, что может быть интересно не только их учреждению, но и другим. Особое внимание — содержанию и оформлению публикаций в госпабликах», — прокомментировала начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям, руководитель ЦУР региона Елена Прочаковская.

По мнению первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева, соцсети предоставляют большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей, поэтому  здесь нужен творческий подход и привлечение заинтересованной молодежи из числа учеников и самих учителей.

«Сообщества подстраиваются под запросы и потребности людей. Каждый администратор, особенно в сфере образования, которая всегда была большим полем для творческой работы, должен понимать ценности и потенциал своего госпаблика. Соцсеть предлагает сообществам различные инструменты вовлечения, которые позволяют сделать контент в сообществе более интересным для аудитории: опросы, клипы, видео или прямые линии», — добавил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

В методических рекомендациях минпросвещения и «Диалога» будут прописаны механизмы мотивации сотрудников и привлечения заинтересованных людей к созданию контента и тематических рубрик, пояснил замгенерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения „Диалога“, совместно с министерствами образования проведут обучающие семинары для администраторов официальных страниц школ и детских садов во всех субъектах страны», — рассказал он.

С 1 декабря 2022 года в рамках изменений в ФЗ-8 у детсадов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования должны быть страницы в соцсетях 

Напомним, по распоряжению Главы Башкирии от 13 октября 2020 года все органы местного самоуправления и исполнительной власти региона создали страницы и публикуют посты не менее четырех раз в неделю, писал ранее «Башинформ».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика