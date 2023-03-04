В Башкирии насчитывается около 2,5 тысячи госпабликов образовательных организаций

В Башкирии насчитывается около 2500 официальных ВК-пабликов государственных образовательных организаций с соответствующей пометкой из свыше 64 тысяч страниц по всей России. Об этом сообщили в Центре управления республикой.

Как отметили в ЦУР, сейчас готовятся методические рекомендации по их ведению официальных страниц (проект координирует АНО «Диалог Регионы»), а в дальнейших планах — оформление создание единого руководства и проведение обучающих семинаров весной 2023 года.

«Важно, чтобы школы, детские садики, культурные центры были представлены в соцсетях. Организации, где занимаются дети, должны рассказывать на своих страницах о новом, делиться опытом, показывать то, что может быть интересно не только их учреждению, но и другим. Особое внимание — содержанию и оформлению публикаций в госпабликах», — прокомментировала начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям, руководитель ЦУР региона Елена Прочаковская.

По мнению первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева, соцсети предоставляют большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей, поэтому здесь нужен творческий подход и привлечение заинтересованной молодежи из числа учеников и самих учителей.

«Сообщества подстраиваются под запросы и потребности людей. Каждый администратор, особенно в сфере образования, которая всегда была большим полем для творческой работы, должен понимать ценности и потенциал своего госпаблика. Соцсеть предлагает сообществам различные инструменты вовлечения, которые позволяют сделать контент в сообществе более интересным для аудитории: опросы, клипы, видео или прямые линии», — добавил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

В методических рекомендациях минпросвещения и «Диалога» будут прописаны механизмы мотивации сотрудников и привлечения заинтересованных людей к созданию контента и тематических рубрик, пояснил замгенерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения „Диалога“, совместно с министерствами образования проведут обучающие семинары для администраторов официальных страниц школ и детских садов во всех субъектах страны», — рассказал он.

С 1 декабря 2022 года в рамках изменений в ФЗ-8 у детсадов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования должны быть страницы в соцсетях

Напомним, по распоряжению Главы Башкирии от 13 октября 2020 года все органы местного самоуправления и исполнительной власти региона создали страницы и публикуют посты не менее четырех раз в неделю, писал ранее «Башинформ».