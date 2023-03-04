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Сегодня, 13:12

НКО Башкирии запросили 92 млн рублей для своих социальных проектов

Фонд грантов Главы Республики Башкортостан завершил прием заявок на I конкурс грантов Главы РБ на поддержку некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты в 2023 году.

Впервые в этом году конкурс был проведен в новом формате мини-грантов. Всего было подано 212 проектов. Запрашиваемая сумма всех конкурсантов составила более 92 млн руб.. Общее финансирование конкурса составляет 25 млн руб..

Самая первая заявка поступила от АНО «Центр развития культуры и туризма Зилаирского района», а последней, буквально за минуту до закрытия приема, стала заявка стерлитамакского АНО Центр социальных инициатив и развития предпринимательства «Перспектива».

Наиболее популярными направлениями конкурса стали «Культура и искусство» (47 проектов) и «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» (39).

Среди муниципалитетов республики лидерами по количеству поданных заявок стали Уфа - 79 заявок, Гафурийский район — 11, Нефтекамск и Стерлитамак направили по 8 заявок.

Победители будут объявлены не позднее 9 мая 2023 года, а реализация проектов победителей начнется после 12 июня 2023 года.

 

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