Главный Госавтоинспектор Башкирии призвал водителей к осторожности из-за надвигающегося снегопада

Главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов призвал водителей к осторожности на дорогах. По его словам, на территории республики продолжаются обильные снегопады, на дорогах возможны снежный накат, гололедица, ухудшение видимости.

«Для обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, особенно в районе нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, местах остановок общественного транспорта, при движении на загородных трассах, а также соблюдение безопасной дистанции до впереди движущихся транспортных средств и бокового интервала», — предупредил глава ГИБДД по РБ.

Он напомнил, что при неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов, которым необходимо быть внимательными при переходе проезжей части, а в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.