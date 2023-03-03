Жителю Башкирии стало плохо при попытке добраться до деревни - потребовалась помощь спасателей

В Башкирии днем 2 марта в экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина выехал на вездеходе из деревни Верхнекировский до деревни Кировка в Нуримановском районе.

По данным госкомитета РБ по ЧС, между этими деревнями вездеход сломался, и он продолжил путь на лыжах. Из-за погодных условий мужчина выбился из сил и почувствовал себя плохо: потребовалась помощь спасателей. Сотрудники госкомитета обнаружили пострадавшего и доставили до его автомобиля. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.