Жители Башкирии стали чаще звонить через интернет

VoLTE (Voice over LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сеть 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

Ежемесячно в сети LTE башкортостанцы проговаривают более 250 млн минут. В феврале на сервис пришлось 60% от всего голосового трафика в сети МегаФона.

Росту способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих опцию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE среди смартфонов жителей республики составляет 87%.

Еще 32% гаджетов дополнительно поддерживают технологию VoWiFi (Voice over WiFi), с которой любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет можно использовать как базовую станцию, при этом качество голосового вызова для абонента улучшается. Это происходит за счет использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB‑AMR.

С запуска VoWiFi в регионе голосовой трафик, пропускаемый таким способом, вырос в 100 раз. Однако его доля невелика и занимает менее одного процента. Функция актуальна для новых жилых комплексов, где еще недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.