Общество
3 Марта 2023, 15:08

Жители Башкирии стали чаще звонить через интернет

Жители республики в январе – феврале звонили на 60% чаще в сети 4G, а голосовой трафик VoLTE вырос на 65% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов региона.

VoLTE (Voice over LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сеть 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

Ежемесячно в сети LTE башкортостанцы проговаривают более 250 млн минут. В феврале на сервис пришлось 60% от всего голосового трафика в сети МегаФона.

Росту способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих опцию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE среди смартфонов жителей республики составляет 87%.

Еще 32% гаджетов дополнительно поддерживают технологию VoWiFi (Voice over WiFi), с которой любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет можно использовать как базовую станцию, при этом качество голосового вызова для абонента улучшается. Это происходит за счет использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB‑AMR.

С запуска VoWiFi в регионе голосовой трафик, пропускаемый таким способом, вырос в 100 раз. Однако его доля невелика и занимает менее одного процента. Функция актуальна для новых жилых комплексов, где еще недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.

«Наши абоненты практически везде могут воспользоваться привычной голосовой связью или звонками через интернет. Для этого мы системно улучшаем покрытие в городах и малых населенных пунктах. За год технические специалисты компании дополнительно построили и модернизировали телеком-объекты в 36 районах республики»,
комментирует директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Использование VoLTE и VoWiFi не влияет на стоимость услуг, звонки с их помощью расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.

