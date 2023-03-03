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Сегодня, 11:23

В Уфе в 2023 году откроется 272 детских лагеря

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Уфе состоялось заседание городской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2023 году, сообщает «Башинформ».

Как сообщила заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева, в этом году будут функционировать 272 учреждения отдыха. Летним отдыхом и занятостью планируется охватить 110 000 детей, подростков и молодежи.

– Во время формирования программ пришкольных лагерей особый акцент необходимо сделать на их содержание. Нужно уделить внимание патриотическому воспитанию, по возможности посетить достопримечательности города, в том числе памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову, стелу «Уфа – Город трудовой доблести», музей полярников им. В.И. Альбанова, новый «Дом Юнармии». Также организовать мероприятия, посвященные 450-летию со дня основания города Уфы, – отметила она.

Одной из ключевых задач является безопасное проведение летней оздоровительной кампании с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Подробнее об этом рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по РБ Людмила Гатауллина.

Она сообщила, что в этом году летняя кампания пройдет также с дополнительными профилактическими мероприятиями в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, количество детей в отрядах не должно превышать предела проектной вместимости организации. Перед началом каждой смены работники пищеблоков должны пройти обследования на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций, а персонал организаций с круглосуточным пребыванием детей — на COVID-19. Людмила Гатауллина обратила также внимание на организацию профилактики заболеваемости ГЛПС и клещевым энцефалитом: проведение противоклещевых обработок, дератизации, очистки территорий.

В ходе заседания участники также заслушали доклады о проведении экспертизы организаций отдыха детей и их оздоровления, подготовке к летней оздоровительной кампании в районах Уфы. В завершение Гуллярия Ялчикаева поручила разъяснить родителям работу по проведению детской оздоровительной кампании, особое внимание уделить организации отдыха детей участников СВО, а также держать на контроле вопросы пожарной и антитеррористической направленности.

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