В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о товарах, которые не подлежат возврату

Ведущий специалист, эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Башкирии Руслан Набиуллин в передаче «Салям» из ЦУР республики рассказал о тех товарах, которые не подлежат возврату или обмену в магазинах и ТЦ.

Это актуально для косметики и парфюмерии, нижнего белья, ювелирных изделий, наручных часов, лекарств (включая витамины), очковых линз, расчесок, заколок, париков, бигуди, книг и другой печатной продукции. Кроме того, обменять нельзя приобретенных животных и растения.

«Подарочные сертификаты же можно обменять на деньги либо вернуть остаток средств, даже если срок действия уже закончился», — отметил Руслан Набиуллин.

Гость эфира также сообщил, что 6 марта в ТК «Центральный» Уфы с 17.00 до 20.00 ведомство проведет консультацию для жителей по вопросам защиты прав потребителей.