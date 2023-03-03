Новости Башкортостана и Уфы
75.47
+0.22
80.19
+0.09
83.37
-1.38
-5 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 14:45

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о товарах, которые не подлежат возврату

Ведущий специалист, эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Башкирии Руслан Набиуллин в передаче «Салям» из ЦУР республики рассказал о тех товарах, которые не подлежат возврату или обмену в магазинах и ТЦ.

Это актуально для косметики и парфюмерии, нижнего белья, ювелирных изделий, наручных часов, лекарств (включая витамины), очковых линз, расчесок, заколок, париков, бигуди, книг и другой печатной продукции. Кроме того, обменять нельзя приобретенных животных и растения.

«Подарочные сертификаты же можно обменять на деньги либо вернуть остаток средств, даже если срок действия уже закончился», — отметил Руслан Набиуллин.

Гость эфира также сообщил, что 6 марта в ТК «Центральный» Уфы с 17.00 до 20.00 ведомство проведет консультацию для жителей по вопросам защиты прав потребителей.

Видео:ЦУР Башкирии
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика