В минздраве Башкирии назвали число проведенных операций по трансплантации органов в 2022 году

В прошлом году высокотехнологичная медицинская помощь оказана более чем 24 тысячам пациентов республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Так, более 40% высокотехнологичной медицинской помощи приходится на сердечно-сосудистую хирургию. Условное второе место занимают травматология и ортопедия – 20%. Еще почти 6% приходится на онкологию и офтальмологию.

«В медицинских учреждениях выполняются уникальные и сложные операции. Например, в онкодиспансере проводятся эндоскопические резекции при раннем раке и предопухолевых процессах ЖКТ. В кардиоцентре - операции по протезированию клапанов сердца, удалению опухоли сердца, эндопротезирование аорты», - рассказал глава минздрава Башкирии.

В целом за прошлый год в республике проведены 54 операции по трансплантации органов.

«Высокотехнологичная медицинская помощь в республике стала доступнее. Уменьшился срок ожидания таких операций. Все это благодаря тому, что за последние 10 лет число медицинских организаций, оказывающих ВМП, выросло более чем в семь раз и достигло 38», - заключил Айрат Рахматуллин.

Как сообщал ранее «Башинформ», в больницы Башкирии поступили новые наркозно-дыхательные аппараты, благодаря реализации программы по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Всего больницы республики получили 16 наркозно-дыхательных аппаратов общей стоимостью более 67 млн рублей.