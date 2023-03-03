В Башкирии заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 24%

В Башкирии за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 24% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РБ.

Так, зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболеваний, при этом до 40% случаев - у детей. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости необходимо сохранять настороженность и при любом недомогании обращаться за медицинской помощью, отметили в ведомстве.