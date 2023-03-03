В Башкирии проходит конкурс «Ученик года» для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

1 марта проходит в Башкирии стартовал конкурс «Ученик года — 2023». Принять участие в конкурсе могут обучающиеся из коррекционных образовательных организаций республики в возрасте от 15 до 17 лет.

Как сообщили «Башинформ» в пресс-службе регионального минобразования, первый этап конкурса предполагает внутришкольный отбор, который выявит лучших учеников школы. На втором с 10 апреля по 23 апреля победители школьного этапа направят портфолио и видеоролик с самопрезентацией конкурсанта организаторам конкурса. Третий этап пройдет 12 мая в очном формате на базе Стерлитамакской коррекционной школы № 25. В нем будут принимать участие победители второго этапа от каждой школы.

Конкурсанты будут состязаться по трем следующим направлениям:

— «Эрудит» (комплекс знаний по общеобразовательным предметам);

— «Умелые ручки» (комплекс заданий по профилям трудовой подготовки «Швейное дело», «Вязание», «Слесарное дело», «Столярное дело» на выбор);

— «Быстрее! Выше! Сильнее!» (комплекс заданий, определяющих уровень физической подготовленности участников).

Цель конкурса — выявление, сопровождение и адресная поддержка одаренных и талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья.