В Башкирии из-за плохой погоды вновь ограничили движение на трассе М-5

В Башкирии только с утра сняли ограничение движения на трассе М-5, как вновь появилось сообщение от минтранса РБ о временном закрытии нескольких участков данной магистрали.

Так, с 09.00 3 марта вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан (1549 км) до поворота на Усть-Катав (1621 км), для грузового транспорта – от границы с Башкирией (1549 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км).



Причиной стали неблагоприятные погодные условия - сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.



Водителей просят не выезжать на трассу до наступления благоприятной погоды.