В Башкирии автомобиль с беременной женщиной и годовалым ребенком застрял на трассе в снегу

В Башкирии утром 3 марта в экстренные службы поступило сообщение о том, что на трассе Уфа - Инзер - Белорецк, на повороте в деревню Нукатово застрял автомобиль «ВАЗ-2107». В машине находились три человека, в том числе беременная женщина и годовалый ребенок.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники госкомитета РБ по ЧС.

«Выяснилось, что у машины неисправна ходовая часть. Сотрудники ведомства эвакуировали пассажиров до дома. Медицинская помощь, к счастью, не потребовалась, с маленьким ребёнком и женщиной все в порядке», — сообщили в ведомстве.