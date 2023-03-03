Урал Кильсенбаев назвал отличительную черту характера жителей Башкирии

В городе Дюртюли продолжает свою работу площадка четвертого межмуниципального форума «Моя малая родина - Атайсал». На открытой дискуссионной площадке с приветственным словом выступил первый заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Урал Кильсенбаев.

На форуме он дал интервью агентству «Башинформ», в котором назвал отличительную черту жителей республики.

«Спасибо всем дюртюлинцам, очень гостеприимно встретили. Гостеприимство - очень характерная черта жителей Башкирии, одна из самых сильных сторон людей. Дюртюли приняли сегодня 10 своих соседей, смогли рассказать о своих сильных сторонах и красотах. И на разных площадках участники поделились своим мнением, опытом. Это, наверное, самое ценное. После двухлетнего ковидного периода мы имеем возможность, глядя друг другу в глаза, делиться знаниями.

Это уже четвертый межмуниципальный форум. 5 мая состоится второй республиканский форум. Нужно отметить, что с каждым разом значимость события увеличивается», - отметил Урал Тагирович.

Как ранее писал «Башинформ», общественный проект «Атайсал» запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году руководителем региона, стал продолжением проекта.

За два года на сайте «Атайсал» зарегистрировано более 16 тысяч заявок на общую сумму 1,5 млрд рублей. К реализации добрых дел уже привлечено 900 млн, более 4 тысяч человек. Чаще всего жители Башкирии облагораживают родники, кладбища, памятники воинам Великой Отечественной, строят и ремонтируют храмы и мечети. Особым пунктом за последний год стала помощь участникам СВО.

«В этом году наша основная задача - оказание всевозможной помощи нашим бойцам. Я сам в составе гуманитарного конвоя съездил к нашим военнослужащим. Они поблагодарили земляков, которые оказывают помощь. Потому что, как сказал Владимир Путин, наше дело правое», - сказал в своей приветственной речи глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.

Участники форума отметили, что конечная цель проекта - не потратить на благотворительность как можно больше денег, не построить как можно больше социальных объектов, а через добрые дела объединить жителей Башкирии.

Цикл зональных муниципальных форумов «Моя малая родина — Атайсал» начался 18 ноября 2022 года в Аскино, сообщало информагентство «Башинформ». Второй форум прошёл 9 декабря в Кармаскалах, а 18 февраля единомышленники-меценаты собрались в Туймазах.

Затем эстафету подхватит Мелеузовский район.