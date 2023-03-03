Прогноз погоды в Башкирии в предстоящие выходные: мокрый снег, 0 градусов и гололедица

По данным Башгидрометцентра, в субботу, 4 марта, ожидается небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица, днем в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -6, -11 градусов, днем 0, -5.

В воскресенье, 5 марта, прогнозируется снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, гололед, днем в отдельных районах налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут -3, -8 градусов, днем 0, -5.