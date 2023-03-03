«Помогите приютить, он очень добрый»: уфимский Хатико ждет погибших в пожаре хозяев

Пёс Читта преданно ждёт своих хозяев у двери сгоревшего дома в Уфе. Об этом в соцсетях сообщают неравнодушные уфимцы.

Напомним, как сообщал «Башинформ», в первую весеннюю ночь в частном доме на улице Мингажева произошел страшный пожар. В огне погибла пенсионерка и ее сожитель. У хозяйки дома жили собака и несколько кошек, животные остались живы. Кошек уже разобрали соседи, а пёс остался.

Как сообщают очевидцы, собака особенно остро переживает потерю хозяев, скулит и дрожит. «Столько горя у собаки на морде, что плакать хочется», - пишут уфимцы. По словам соседей, собака домашняя, хозяйка очень любила и берегла его.

«Помогите приютить, мы бы взяли сами, но у нас тоже есть собаки, нам некуда. Будем очень благодарны, его зовут Читта, он очень добрая собака», — говорит одна из соседок.

Несколько человек пытались забрать пса к себе, однако уфимский Хатико не хочет уходить с пепелища.

«Принес пакет косточек варёных и мяска. Кушать начал. Пёсик убегает, пока не даётся на руки. Старенький…» — написал в соцсетях Венер Рахматуллин.

«Были там недавно, не видно пса. Скорее всего, где-то прячется», — говорят уфимцы.