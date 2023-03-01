В Уфе при пожаре погибли два человека

В МЧС по Башкирии сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в доме по улице Мингажева в Уфе. На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

«Открытым пламенем горел жилой дом размерами 6×8 метров. Существовала угроза распространения огня. На тушение было подано несколько стволов, в том числе на защиту соседних строений. Пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Во время тушения произошло частичное обрушение кровли дома, из личного состава никто не пострадал. Также обнаружены два человека без признаков жизни, врачи констатировали их смерть. Причина пожара устанавливается.