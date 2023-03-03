Минздрав Башкирии сообщил о снижении численности заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Башкирии снизилось за сутки до 245 человек, констатировали в министерстве здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии в республике заболели свыше 355,6 тысячи человек.

«Госпитализированы 155 ковид-заболевших, из них 110 — пожилые люди, — отметили в минздраве Башкирии. — На амбулаторном лечении находятся почти 2 тысячи человек, около 600 из которых — пациенты старше 60 лет».

Что касается вакцинации населения Башкирии, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили около 3,440 млн человек.

Как сообщал 2 марта «Башинформ» со ссылкой на минздрав региона, в Башкирии накануне от коронавируса скончался один пациент.