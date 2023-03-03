МЧС по Башкирии предупреждает о гололеде и ухудшении видимости из-за снега

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления: днём 4 марта в отдельных районах ожидается гололед. По данным пресс-службы МЧС по РБ, в ближайшие сутки будет облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, местами до умеренного, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, днем в отдельных районах гололед.

Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -6, -11 градусов, при прояснениях до -16, днем 0, -5. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в снеге, дымке 1-2 км.