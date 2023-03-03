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Сегодня, 11:27

Компания из Башкирии займется производством оборудования для Росгеологии

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Компания «Геоспейс Технолоджис Евразия» из Башкирии займется производством сейсмоприемников, секций телеметрического кабеля, разъемов и аксессуаров для полевых сейсморазведочных работ и другого оборудования для Росгеологии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Мы движемся по пути обеспечения технологического суверенитета нашей страны в соответствии с поручением президента России. Предприятия Башкирии активно участвуют в программе импортозамещения и предлагают конкурентоспособный продукт, готовый заменить иностранные аналоги. Например, наши катализаторы стали достойной заменой американской и немецкой продукции на объектах нефтегазопереработки», — отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

Как отметили в правительстве Башкирии, в 2022 году компания выпустила порядка 175 тыс. сейсмоприемников. используемых как в наземной, так и морской профильной разведке.

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