Компания из Башкирии займется производством оборудования для Росгеологии

Компания «Геоспейс Технолоджис Евразия» из Башкирии займется производством сейсмоприемников, секций телеметрического кабеля, разъемов и аксессуаров для полевых сейсморазведочных работ и другого оборудования для Росгеологии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Мы движемся по пути обеспечения технологического суверенитета нашей страны в соответствии с поручением президента России. Предприятия Башкирии активно участвуют в программе импортозамещения и предлагают конкурентоспособный продукт, готовый заменить иностранные аналоги. Например, наши катализаторы стали достойной заменой американской и немецкой продукции на объектах нефтегазопереработки», — отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

Как отметили в правительстве Башкирии, в 2022 году компания выпустила порядка 175 тыс. сейсмоприемников. используемых как в наземной, так и морской профильной разведке.