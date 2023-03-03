Башкортостан стал лидером по количеству покупок по Пушкинским картам среди регионов

Республика Башкортостан заняла первое место среди всех регионов России по количеству покупок по Пушкинским картам (5,6%). Второе и третье места заняли Татарстан (4,7%) и Челябинская область (3,2%) соответственно. Больше покупок было совершено лишь в «столичных» городах — Москве (17,7%) и Санкт-Петербурге (5,8%), сообщили в пресс-службе ПАО «Почта Банк».

Всего в России выпущено восемь миллионов Пушкинских карт. С момента запуска программы в сентябре 2021 года было приобретено 32 млн билетов в культурные учреждения по всей стране — театры, кино, музеи, концерты. При этом всего лишь за 4 месяца (с ноября 2022 года) общая сумма трат по картам выросла почти вдвое — с 10 до 17 млрд рублей. Это рекордный рост с момента запуска программы.

Средняя цена одного билета, купленного по Пушкинской карте, снизилась на 14% и сегодня составляет чуть более 540 рублей, а средний чек в кино, напротив, немного подрос — порядка 290 рублей. Практически все покупки (более 99%) совершаются онлайн: молодежь предпочитает покупать билеты в интернете — на сайтах учреждений культуры и билетных систем, в витринах для поиска билетов через приложение «Госуслуги. Культура» и портал Культура.РФ.

«Пушкинская карта» — совместная программа Минкульта, Минцифры и Почта Банка, которая стартовала в России в сентябре 2021 года по инициативе Президента РФ, и направлена на приобщение молодежи к культурным ценностям. Это специальная банковская карта для молодёжи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, кино, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. На каждую такую карту зачисляется по 5000 рублей из государственного бюджета.