Жительницы Кумертау встретили первый день весны на проекте «Территория женского счастья»

В центре детского творчества «Кванториум» 1 марта прошла открытая академия «Территория женского счастья». Для жительниц Кумертау были организованы различные территории, охватывающие важнейшие сферы жизни: здоровье, самореализацию, взаимоотношения, красоту. Участниц ждала насыщенная программа: консультации ведущих врачей республики, лекции именитых спикеров, спортивные и творческие мастер-классы. Гостями мероприятия стали 500 человек.

«Добрый день, дорогие, милые женщины города Кумертау, гости этого города. Для меня очень радостно приветствовать вас! Я надеюсь, вам понравилось сегодня быть частью нашего проекта. Территория женского счастья – это не просто праздник, это и обучение, и развитие. Сегодня можно было послушать замечательных экспертов, лекторов, которые говорили о тех важных моментах, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. Семья, работа, быт, досуг, но самое важное мы порой забываем - это вы сами! Я очень надеюсь, что сегодня вы сумели ощутить, насколько важно чувствовать себя женщиной и понимать, какая важная миссия на нас. Берегите это чувство в сердце и делитесь теплом с окружающими!» - приветствовала гостей мероприятия автор открытой академии, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Работа одной из самых важных и востребованных площадок проекта – «Территории здоровья» – не останавливалась ни на минуту. Бесплатные консультации проводили специалисты из команды уфимских врачей. Взрослых консультировали онколог, маммолог, онкогинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, терапевт, дерматовенеролог, трихолог, косметолог; детей – пульмонолог, гастроэнтеролог, аллерголог. Всего врачи успели провести 344 консультации.

Впервые в рамках проекта было проведено обучение для местных врачей. Доктор биологических наук, медицинский психолог республиканского клинического психотерапевтического центра минздрава РБ Регина Халфина провела лекцию «Навыки бесконфликтного общения в профессиональной деятельности врачей».

Спикеры «Территории саморазвития» увлекли слушательниц интересными и востребованными темами. О женском здоровье рассказала главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии минздрава РБ Резеда Юлбарисова. О точках опоры и способах регуляции эмоционального состояния поведала психоаналитик, клинических психолог Юлия Хакимова.

«Территория современных возможностей» собрала нацеленных на саморазвитие женщин всех возрастов. Актуальную тему про IT-технологии, про женщин в этой профессии раскрыла д.т.н., профессор, заведующая кафедрой Цифровых технологий и прикладной информатики БГАУ Альбина Беляева. О стресс-менеджменте для предпринимателей рассказал практикующий психолог, бизнес-тренер Рустем Хамзин.

«Территория самопознаний» стала одной из самых уютных и наполняющих площадок. Специалисты Службы семьи проводили упражнения и тренинги, направленные на поиск и восполнение личного ресурса, повышение самооценки. «Территория гармонии и семьи» собрала всех от мала до велика – юные участники вместе с мамами с увлечением выполняли мастер-классы под руководством серебряных волонтеров.

Все, что так любимо женщинами, было собрано на «Территории красоты» – макияж, укладка, советы по уходу за кожей, секреты экспресс-омоложения. «Территория молодости и активного долголетия» с разнообразными дыхательными уроками, танцевальными мастер-классами и Zumba от зажигательной Алсу Утягановой собрала самых активных и энергичных.

Прекрасным завершением дня и замечательным подарком для женщин стало выступление популярной этно-группы «Хазина».

В пресс-службе благотворительного фонда отметили, что мероприятие проводится фондом «Территория счастья» на средства гранта Главы РБ при поддержке фонда грантов Главы РБ.