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Вчера, 17:27

В Башкирии в 2023 году РМИАС перейдёт на новую систему

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Республиканская медицинская информационно-аналитическая система (РМИАС) может давать сбой, поскольку на сервере хранится большой объём информации и к ней подключаются немалое количество медицинских организаций. Как отметили в министерстве здравоохранения Башкирии, РМИАС на сегодняшний день является одной из крупнейших в стране. К ней подключены 205 медицинских учреждений и 124 аптечных пункта. При этом в системе одновременно работают свыше 23 тысяч медицинских работников. Поэтому вполне объяснимы случающиеся перебои в системе.

«Основная техническая причина сбоев системы — сложная внутренняя архитектура, включающая множество подсистем и модулей, которые находятся в постоянном взаимодействии. Запись данных идёт на один сервер, при этом существующая архитектура системы не позволяет её масштабировать, просто увеличивая количество серверов», — пояснила информагентству «Башинформ» начальник отдела медицинских систем и защиты информации минздрава Башкирии Елена Королёва.

С начала 2023 года РМИАС «зависала» 2,46 часа. Чтобы в дальнейшем избежать подобных простоев, в этом году разработчик системы планирует усовершенствовать её. Так, в течение года планируется перевод системы на функционирование базы данных PostgreSQL. Это поможет решить проблему работоспособности РМИАС. Региональный минздрав республики еженедельно обсуждает с представителями разработчиков и технической поддержки вопросы стабильности работы системы.

В ведомстве отметили, что разработчик периодически модернизирует и стабилизирует систему. При этом, чтобы не доставлять неудобства медорганизациям, пациентам и врачам, технические работы проводятся ночью. Если вдруг вмешательство затягивается, медработники вносят данные о пациентах в электронную медицинскую карту.

Напомним, РМИАС — государственная информационная система, которая формирует принципиально новую модель управления здравоохранением, основанную на информационных технологиях и процессах цифровизации отрасли. Даже если пациент приехал из другого района, врач всегда сможет открыть его электронную медицинскую карту.

Добавим, ранее в медицинские организации Башкирии по нацпроекту «Здравоохранение» поступило более ста единиц «тяжёлой» техники для оснащения региональных сосудистых центров, онкологических отделений и учреждений первичного звена здравоохранения. Высокотехнологичное медоборудование отслеживается в центре ситуационных и проектных решений регионального минздрава. Для этого в 2022 году в раздел «Паспорт медицинской организации» РМИАС внедрён новый раздел «Мониторинг загрузки оборудования», информировал «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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