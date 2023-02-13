В Башкирии высокотехнологичное медоборудование внесли в раздел РМИАС

В медицинские организации Башкирии по нацпроекту «Здравоохранение» в 2019–2022 годах поступила 141 единица «тяжёлой» техники для оснащения региональных сосудистых центров, онкологических отделений и учреждений первичного звена здравоохранения. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина на правительственной оперативке в ЦУРе.

Высокотехнологичное медоборудование отслеживается в центре ситуационных и проектных решений регионального минздрава. Для этого в 2022 году в раздел «Паспорт медицинской организации» РМИАС внедрён новый раздел «Мониторинг загрузки оборудования».

«При изменении каких-либо данных или параметров в части работы медицинского оборудования информация актуализируется учреждениями в режиме реального времени. Внесённая информация в РМИАС визуализируется в ситуационном центре в виде аналитических данных. Оборудование внутри каждого раздела можно отфильтровать. Мы можем понять, по какому проекту оно поступило. Информация используется минздравом для совершенствования доступности и качества оказания лечебно-диагностической помощи населению и недопущения простоя медицинского оборудования, принятия оперативных решений по маршрутизации пациентов, отслеживая работоспособность оборудования», — объяснил Айрат Рахматуллин.

В настоящее время за подведомственными медицинскими организациями минздрава Башкирии закреплено более 900 единиц диагностического медицинского оборудования, в том числе ангиографическая установка, компьютерные томографы, линейные ускорители, МРТ, рентгеновское оборудование, флюорографы и маммографы.