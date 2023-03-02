В Башкирии с начала года родились более 5,7 тысячи детей

В Башкирии за первые два месяца 2023 года родились 5743 ребенка, рассказала специалист Кировского отдела ЗАГС Уфы Салия Кужахметова в передаче «Салям» из ЦУР республики.

Она также отметила, что в январе и феврале на свет появились 28 двоен, первая из них, девочки Ясмина и Ралина — в семье Алины и Азата Нугумановых из Чишминского района. Там же у семейного союза Ивана и Айсылу Борисовых зафиксировано рождение мальчиков-близнецов Алана и Демьяна.

В прошлом году на территории республики зарегистрировано 36 497 актов о рождении малышей, напомнила гостья эфира.

О том, что в Башкирии положено семьям с детьми в 2023 году, читайте в лонгриде ИА «Башинформ».