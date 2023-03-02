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Сегодня, 10:52

В Башкирии изменили нормативный акт, регулирующий расход тепловой энергии на подогрев воды

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Госкомитет Башкирии по тарифам внес изменения в постановление от 29 сентября 2016 года «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Республики Башкортостан, определенных расчетным методом». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ. 

В новой редакции документа изменены некоторые формулировки, сами нормативы, утвержденные еще в 2016 году, остались неизменными.  Аналогичные редакционные изменения внесены в ранее принятое постановление ведомства об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему  водоснабжению.

Ранее «Башинформ» сообщал, что индексация тарифов ЖКХ в России заморожена до июля 2024 года.

Автор:Роман Якимчук
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