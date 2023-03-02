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Сегодня, 08:01

От 0 до -20 градусов: жителей Башкирии ждут температурные «качели»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие три дня вновь резко поменяется температура. По данным Башгидрометцентра, 2 марта ожидается небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров днем покажут -4, -9 градусов.

В пятницу, 3 марта, прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -15, при прояснениях до -20, днем -5, -10.

В субботу, 4 марта, ожидается снег, ночью небольшой, днем на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7, -12, при прояснениях -14, -19, днем 0, -5 градусов.

Автор:Дарья Субботина
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