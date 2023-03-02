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Вчера, 21:41

Несколько домов и соцучреждений остались без воды из-за аварии на водопроводе в Уфе

В Уфе несколько домов и соцучреждений остались без воды из-за аварии на водопроводе. Утечка была обнаружена сегодня на транзитном водопроводе по улице Рабкоров, 7/1.

В связи с проведением ремонтных работ отключен водопровод диаметром 150 мм. Без холодного и горячего водоснабжения временно остаются следующие объекты:
- улица Рабкоров, 1, 3, 5/1, 5/2 - жилые дома;
- улица Ст. Кувыкина, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 - жилые дома;
- улица Ст. Кувыкина, 14 - поликлиника;
- ул. Рабкоров, 3/1 - детский сад.

Автор:Альфия Аглиуллина
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