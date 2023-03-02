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Сегодня, 12:13

На участке дороги Уфа - Инзер - Белорецк ввели временное ограничение движения для автотранспорта

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси до 16 часов 2 марта в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа - Инзер - Белорецк. Меры приняты на участке от села Архангельское (поворот на Красный Зилим) до Белорецка.

«Время ограничения может быть изменено. Уважаемые водители! Настоятельно рекомендуем не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий», — обратились к участникам дорожного движения в пресс-службе минтранса РБ.

Автор:Дарья Субботина
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