На границе Башкирии с Челябинской областью вновь ввели ограничения для транспорта.

«В связи с погодными условиями ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы Республики Башкортостан с Челябинской областью до поворота на Златоуст. Для грузового транспорта от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль ограничение продлено с 20 часов 2 марта до 02 часов 3 марта», — говорится в сообщении минтранса РБ.

Водителям рекомендуется не выезжать на трассу до наступления благоприятной погоды.