Известный фермер из Башкирии рассказал о зимовке своих медведей

Известный в республике фермер из Иглинского района Сагитзян Идиятуллин рассказал агентству «Башинформ», как пережили зиму медведи, которые содержатся в его хозяйстве.

Оказалось, что на попечении хозяев остался только один питомец по кличке Мишка. Он не впадал в спячку и бодрствовал всю зиму. По словам фермера, такое поведение объясняется тем, что у медведя была хорошая кормовая база.

«Медведь спит, когда понимает, что будет бескормица, что лучше поспать. А так он не спит, его кормят. Хорошо кормят – он и не спит. Такой вот замкнутый круг получается», - пояснил Сагитзян Идиятуллин.

Рассказал собеседник «Башинформа» и о судьбе знаменитого циркового медведя Тишки. Его не стало прошлой весной.

«Тишка умер прошлой весной. Проснулся, дней пять посидел, желудок у него не заработал. Ну, у него и возраст уже был солидный, 26 лет», - сообщил фермер.

Напомним, Тишку в сильно истощенном состоянии в 2020 году нашли волонтеры в Ишимбайском районе. Он более 20 лет содержался в хозяйстве местного криминального авторитета. Когда владелец сам оказался за решеткой, медведь выживал впроголодь. После общественного резонанса его забрала к себе семья Идиятуллиных, в фермерском хозяйстве которых на тот момент уже жили два косолапых.