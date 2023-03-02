Две деревни Башкирии вошли в список забавных «иностранных» названий на карте страны

Аналитики сервиса путешествий «Туту» собрали список забавных «иностранных» названий населенных пунктов страны. Как стало известно агентству «Башинформ», в него вошли две деревни из Башкирии – Венеция и Русская Швейцария.

Венеция находится в Дюртюлинском районе. Итальянское название появилось на карте в 1920-х, вскоре после того, как в Башкирию из Европы вернулся молодой агротехник Иосиф Рябов. Во время Первой мировой войны он попал в германский плен и добирался на родину окольными путями, повидав многие страны. Рябов и предложил назвать родной, тогда ещё безымянный населенный пункт Венецией, когда его улицы затопило в очередное половодье. У посмотревшего мир агротехника возникли вполне понятные ассоциации с итальянским городом.

Русская Швейцария есть в Белебеевском районе. Существует версия, что в честь европейского государства населённый пункт назвали участники наполеоновских войн. Они под командованием Александра Суворова сражались с французскими войсками в Швейцарии. Но есть и другая: якобы в конце девятнадцатого века местный купец Иван Каньшин построил здесь кумысолечебницу и решил привлечь потенциальных гостей звучным названием. Впоследствии имя перешло и на населенный пункт. В 1990 годах швейцарская телерадиокомпания SRG SSR направила через посольство страны протест. Швейцарцев возмутило, что название их страны используют для обозначения маленькой деревни в Башкирии. Местные власти не стали спорить и переименовали деревню в Русскую Швейцарию. Конфликт был исчерпан.

Всего в подборку сервиса помимо нашей республики попали Ставропольский, Пермский и Алтайский края, Новосибирская, Кировская, Челябинская, Оренбургская, Пензенская, Тамбовская, Курская, Иркутская, Рязанская, Нижегородская и Новгородская области, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия. В них встречаются деревни Париж, Люксембург, Иран и даже Вавилон.