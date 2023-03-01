Жителям Башкирии рассказали, как узнать мошенников, выдающих себя за сотрудников газовых служб

В последние несколько лет под видом газовиков по квартирам и частным домам Башкирии все чаще ходят представители частных организаций и занимаются навязыванием ненужных и крайне дорогих услуг. Представители официальных газовых служб напоминают, как жители могут отличить таких мошенников от настоящих специалистов.

«С графиками проведения технического обслуживания можно ознакомиться на официальном сайте www.bashgaz.ru, - рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов на брифинге телеканала БСТ. - Здесь указан месяц, когда к вам должны прийти специалисты. Более того, наш сотрудник прежде всего одет в специализированную форму с логотипом компании «Газпром газораспределение Уфа» или «Газпром межрегионгаз Уфа» и он предъявляет удостоверение. Вы всегда можете позвонить на свой газовый участок и уточнить дату технического обслуживания в вашем доме».