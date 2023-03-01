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Сегодня, 12:28

Жители Башкирии пожаловались на протекающую крышу в школе

соцсети
Фото:соцсети

В городе Салавате в школе №18 уже несколько лет течет крыша. Как сообщил анонимный источник в соцсетях, особенно после дождей на 3 этаж учебного заведения невозможно зайти. Автор поделился записью, на которой видно, как течет крыша.

В беседе с журналистом агентства «Башинформ» директор салаватской школы №18 Залия Гареева прокомментировала ситуацию:

«Первые «звоночки» с крышей появились года три назад, уже тогда стали письма писать учредителю. Большие проблемы начались в прошлом году. Неоднократно обращались в управление образования города с просьбой о финансировании, сметы были составлены давно, как и объем работы. Так как было недостаточное финансирование, в прошлом году нам отказали в выделении средств на ремонт. В этом году мы сами стали предпринимать реальные шаги: готовим заявку на республиканский конкурс поддержки местных инициатив. В нем мы участвуем уже пятый год, есть положительный опыт, например, поменяли все аварийные окна на современные, пластиковые. В этом году заявились именно с проектом ремонта кровли. Правда, тех денег, которые выделяются в рамках этого проекта, будет недостаточно на всю кровлю, но самые аварийные участки будет шанс отремонтировать.

Кроме того, сейчас в управлении образования мы также нашли поддержку. Уже непосредственно решается вопрос о выделении финансов. В весенне-летний период этого года кровлю отремонтируем. Смета составлена на ремонт всей кровли – на порядка 11 млн рублей.

Сейчас там, где на видео стояли ведра, мы три кабинета закрыли. Здесь самая сложная обстановка, в этих помещениях учебный процесс не ведется. Перевели детей в другие кабинеты, где-то скорректировали расписание. На стыке двух корпусов сильно течет, в других местах – есть, появляются уже желтые пятна, но пока не так критично».

соцсети
Фото:соцсети

По информации пресс-службы администрации города Салавата, для проведения капитального ремонта кровли в школе №18 города Салавата составлены локальные сметные расчеты на сумму свыше 11 млн рублей.

«В 2023 году ремонтные работы восточной и южной стороны крыши, где именно обнаружены протечки, будут выполнены за счет участия в программе поддержки местных инициатив. С 1 марта в кабинетах, где протекает кровля, занятия проводиться не будут. Рабочие ежедневно очищают ливневки на крыше от снега и льда», - пояснили в муниципалитете.

Автор:Дарья Субботина
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