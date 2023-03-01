Жители Башкирии пожаловались на протекающую крышу в школе

В беседе с журналистом агентства «Башинформ» директор салаватской школы №18 Залия Гареева прокомментировала ситуацию:

«Первые «звоночки» с крышей появились года три назад, уже тогда стали письма писать учредителю. Большие проблемы начались в прошлом году. Неоднократно обращались в управление образования города с просьбой о финансировании, сметы были составлены давно, как и объем работы. Так как было недостаточное финансирование, в прошлом году нам отказали в выделении средств на ремонт. В этом году мы сами стали предпринимать реальные шаги: готовим заявку на республиканский конкурс поддержки местных инициатив. В нем мы участвуем уже пятый год, есть положительный опыт, например, поменяли все аварийные окна на современные, пластиковые. В этом году заявились именно с проектом ремонта кровли. Правда, тех денег, которые выделяются в рамках этого проекта, будет недостаточно на всю кровлю, но самые аварийные участки будет шанс отремонтировать.

Кроме того, сейчас в управлении образования мы также нашли поддержку. Уже непосредственно решается вопрос о выделении финансов. В весенне-летний период этого года кровлю отремонтируем. Смета составлена на ремонт всей кровли – на порядка 11 млн рублей.

Сейчас там, где на видео стояли ведра, мы три кабинета закрыли. Здесь самая сложная обстановка, в этих помещениях учебный процесс не ведется. Перевели детей в другие кабинеты, где-то скорректировали расписание. На стыке двух корпусов сильно течет, в других местах – есть, появляются уже желтые пятна, но пока не так критично».