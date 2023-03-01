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Сегодня, 13:31

В Уфе на несколько дней перекроют движение по некоторым улицам

пресс-служба администрации Уфы
Фото:пресс-служба администрации Уфы

В историческом центре Уфы на несколько дней ограничат движение транспорта из-за комплексной уборки снега и проведения фестиваля «Terra Bashkiria. Туристический сезон — 2023». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Так, с 21.00 1 марта до 06.00 2 марта и с 21.00 2 марта до 06.00 3 марта будут полностью закрыты участки ул. Чернышевского — от ул. Ленина до Карла Маркса, а также ул. Мустая Карима — от ул. Чернышевского до Коммунистической.

3 марта с 06.00 до 20.00 ул. Мустая Карима будет перекрыта на участке от Чернышевского до Коммунистической. Кроме того, закроют крайнюю левую полосу ул. Чернышевского — от ул. Ленина до Мустая Карима.

«Просим уфимцев и гостей башкирской столицы заранее планировать свой маршрут, учитывая вводимые ограничения», — добавили в пресс-службе мэрии.

Автор:Галина Бахшиева
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