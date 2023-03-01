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Сегодня, 09:40

В Башкирии врачи извлекли из полуторагодовалого ребенка монету в один рубль

Месягутовская центральная районная больница, Vk
Фото:Месягутовская центральная районная больница, Vk

В Башкирии врачи Республиканской детской клинической больницы извлекли инородное тело — один рубль у полуторагодовалого ребенка из Месягутово.

«Находку» в виде монеты врачи Месягутовской центральной районной больницы обнаружили на контрольном снимке. Родители даже не подозревали, что малыш проглотил инородный предмет.

Малыша экстренно, согласно маршрутизации, направили в РДКБ, где ему эндоскопическим методом удалили монету. Сейчас он чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает.

По данным Месягутовской ЦРБ, с начала года это третий случай проглатывания инородного тела и вторая монета, обнаруженная врачами. Все инородные тела были благополучно извлечены.

Автор:Дарья Субботина
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