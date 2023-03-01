В Башкирии от отравлений суррогатным алкоголем погибли 15 человек

В Башкирии за один месяц от отравлений суррогатным алкоголем погибли 15 человек. Смертельные случаи произошли в городах: Уфа (6), Белорецк (2), Ишимбай, Стерлитамак (по 1), а также в Баймакском, Дуванском, Куюргазинском, Уфимском, Учалинском районах (по 1).

По предварительным данным токсикологического мониторинга, проведенного региональным Роспотребнадзором в январе 2023 года, всего на территории Башкирии зарегистрировано 249 случаев острых отравлений химической этиологии, из них 57 с летальным исходом.

Также в январе зарегистрировано 33 случая отравлений лекарственными препаратами и 25 случаев отравлений наркотическими веществами, из них 14 – с летальным исходом.

Окисью углерода отравилось 26 человек, из них 17 – с летальным исходом.