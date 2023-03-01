В Башкирии на фасадах школ будут увековечены имена выдающихся деятелей и погибших героев СВО

Средним школам в районах Башкирии присвоены имена выдающихся деятелей республики. Имена героев специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, будут увековечены на мемориальных досках на фасадах школ. Соответствующее постановление правительства Республики Башкортостан подписано премьер-министром правительства РБ Андреем Назаровым и 1 марта 2023 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщает «Башинформ», имя Героя Советского Союза, командира миномётного взвода в годы Великой Отечественной войны Сафы Хузямовича Хасанова присвоено средней общеобразовательной школе села Елимбетово Стерлибашевского района.

Имя руководителя первой советской морской экспедиции, проводившей геофизические исследования на шельфе в Антарктике, президента Ассоциации полярников Мурманской области, генерального директора Морской арктической геологоразведочной экспедиции Геннадия Семеновича Казанина - средней общеобразовательной школе деревни Покровка Федоровского района, в которой он учился.

Толбазинской башкирской гимназии Аургазинского района присвоено имя башкирского советского поэта и прозаика Рашита Саитбатталовича Назарова.

Также на фасадах школ в районах и городах республики будут установлены мемориальные доски участникам специальной военной операции, погибшим при исполнении воинского долга: