В Башкирии на фасадах школ будут увековечены имена выдающихся деятелей и погибших героев СВО

Средним школам в районах Башкирии присвоены имена выдающихся деятелей республики. Имена героев специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, будут увековечены на мемориальных досках на фасадах школ. Соответствующее постановление правительства Республики Башкортостан подписано премьер-министром правительства РБ Андреем Назаровым и 1 марта 2023 года опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как сообщает «Башинформ», имя Героя Советского Союза, командира миномётного взвода в годы Великой Отечественной войны Сафы Хузямовича Хасанова присвоено средней общеобразовательной школе села Елимбетово Стерлибашевского района.
Имя руководителя первой советской морской экспедиции, проводившей геофизические исследования на шельфе в Антарктике, президента Ассоциации полярников Мурманской области, генерального директора Морской арктической геологоразведочной экспедиции Геннадия Семеновича Казанина - средней общеобразовательной школе деревни Покровка Федоровского района, в которой он учился.
Толбазинской башкирской гимназии Аургазинского района присвоено имя башкирского советского поэта и прозаика Рашита Саитбатталовича Назарова.
Также на фасадах школ в районах и городах республики будут установлены мемориальные доски участникам специальной военной операции, погибшим при исполнении воинского долга:
- Тамерлану Айсаровичу Ильгамову - на фасаде здания гимназии им. Т. Кусимова с. Аскарово Абзелиловского района;
- Изиметову Ивану Евгеньевичу - на фасаде здания Бабаевской средней общеобразовательной школы Калтасинского района;
- Кильмухаметову Тимуру Радиковичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 5 Учалинского района;
- Мухамадиеву Марату Фаритовичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы с. Ильчино Учалинского района;
- Хайруллину Тимуру Абраровичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 6 с. Миндяк Учалинского района;
- Ямильхину Диму Салиховичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 10 Учалинского района;
- Гайфуллину Ильгизу Самигулловичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы с. Рысаево Учалинского района;
- Закирову Айгизу Радиковичу - на фасаде здания Расулевского филиала средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Жавдата Сунагатуллина с. Имангулово Учалинского района;
- Платонову Дмитрию Олеговичу - на фасаде здания школы № 130 г. Уфы;
- Галиханову Марату Валерьевичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы с. Куяново Краснокамского района;
- Халимову Руслану Радиковичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 2 с. Раевский Альшеевского района;
- Князеву Сергею Владимировичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы с. Николо-Березовка Краснокамского района;
- Хамматуллину Алмазу Марсельевичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы с. Николо-Березовка Краснокамского района;
- Загирову Вадиму Илсуровичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 1 с. Бураево Бураевского района;
- Галлямову Ильвиру Ильмировичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы с. Калтаево Кушнаренковского района;
- Кириллову Андрею Михайловичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 2 с. Бакалы Бакалинского района;
- Прокофьеву Сергею Владимировичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы с. Спартак Ермекеевского района;
- Искибаеву Ислибаю Искибаевичу - на фасаде здания средней общеобразовательной школы д. Новая Бура Краснокамского района.