Союз журналистов Башкортостана в тройке наиболее эффективных региональных отделений СЖР

Союз журналистов Башкортостана вошел в тройку наиболее эффективных региональных отделений СЖР. Второй год подряд профессиональное сообщество журналистов республики занимает третье место в рейтинге Союза журналистов России.

По информации, представленной на сайте СЖР, на этот раз Башкирия уступила лишь коллегам из Волгоградской области и Москвы.

Напомним, годовые итоги работы отделений в регионах подводятся в третий раз. И конкуренция за место в двадцатке не слабая. Счет идет уже на 1-2 балла.

Главный результат таких конкурсов — это более активная информационная работа региональных отделений в традиционных СМИ, соцсетях и мессенджерах. СЖР становится все более заметным в информационном поле и общественной жизни.

Как сообщал «Башинформ», журналистское сообщество Башкортостана является одним из крупнейших в составе Союза журналистов России. Сегодня это 1700 журналистов, объединенных в 81 местную организацию. Работают 7 межрайонных творческих объединений (МТО). Ежегодно в ряды союза вливаются от 35 до 50 новых членов. В период с декабря 2020 по сентябрь 2022 года в Союз вступили около 100 новых членов, в основном это молодые люди. На учете работающих журналистов — 1070, на заслуженном отдыхе — 629. Не все члены Союза работают в СМИ, есть из других отраслей — учителя, ученые, библиотекари, работники клубов, архивов, сельхозпредприятий.

Среди членов Союза — 19 докторов наук, 59 кандидатов, 118 заслуженных работников культуры РБ, 87 заслуженных работников печати РБ, 19 заслуженных учителей РФ и РБ, 13 человек в разное время избирались депутатами Госдумы, Верховных Советов РФ и РБ, Госсобрания — Курултая РБ, есть народные артисты, художники, поэты, 58 человек являются членами Союза писателей РБ.