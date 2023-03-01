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Сегодня, 07:22

Синоптики сообщили о прогнозе погоды в Башкирии в первые дни весны

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

По данным Башгидрометцентра, в первый день весны, в среду, 1 марта, ожидается небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -3, -8 градусов.

В четверг, 2 марта, также прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного в отдельных районах метель. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут -10, -15, днем -5, -10.

В пятницу, 3 марта, пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -15, днем -5, -10.

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