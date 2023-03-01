Предприятия республики приглашают к участию в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана-2023»

Начался прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» — региональном этапе всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2023 года. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе регионального центра Росстандарта.

Конкурс «Лучшие товары Башкортостана» проводится ежегодно. Представить на конкурс можно любую продукцию, включая продовольственные и промышленные товары для населения, производственно-техническую продукцию, а также услуги.

В 2022 году победителями этого конкурса стали 67 предприятий республики.

«Лауреаты республиканского конкурса, помимо объективной оценки, дипломов и права использования логотипа „Лучшие товары Башкортостана“, получают право на участие во всероссийском конкурсе программы „100 лучших товаров России“. В прошлом году победителями 25-го конкурса „100 лучших товаров России“ признаны 93 вида продукции и услуг 47 организаций Башкортостана», — добавили в пресс-службе центра стандартизации, метрологии и испытаний.

Заявки на участие в конкурсе-2023 принимаются до 1 апреля.

Получить всю необходимую информацию о конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» можно здесь.