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Сегодня, 19:05

Начался набор волонтеров ко Дню Победы

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» 1 марта объявило о начале набора добровольцев для сопровождения мероприятий ко Дню Победы. Сообщается, что в этом году движение намерено подготовить 200 тысяч добровольцев по всей России. 

«Сегодня мы даем старт набору добровольцев для сопровождения Дня Победы. В этом году мы подготовим рекордное число добровольцев — 200 тыс. человек в разных городах и населенных пунктах нашей страны, в том числе на территории четырех наших новых субъектов. Они будут помогать в организации мероприятий, посвященных, наверное, самому главному празднику нашей страны — Дню Победы», — сообщила на пресс-конференции председатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Ольга Занко.

По ее словам, одним из главных мероприятий станет шествие «Бессмертного полка», в сопровождении которого будут участвовать волонтеры. Также они будут помогать на парадах Победы, благоустроят памятные места и воинские захоронения, поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, помогут в проведении всероссийских акций «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти», примут участие в других акциях.

Напомним, стать добровольцем может любой человек от 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, пройти онлайн-обучение, после чего выбрать мероприятие, в котором волонтер хочет принять участие, и связаться с региональным руководителем.

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