МЧС по Башкирии вновь предупреждает о метели, снежных заносах и гололедице

В Башкирии вновь прогнозируются неблагоприятные погодные явления: в отдельных районах метель, местами порывы ветра до 18 м/с. По данным пресс-службы МЧС по РБ, в ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит -8, -13 градусов, днем -4, -9. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях до 1-2 км.