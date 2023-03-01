Максим Забелин призвал жителей Башкирии следить за здоровьем и укреплять иммунитет

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) лишь 10% населения имеют защитный иммунитет от заболеваний. У 10% часто болеющих людей врождённый иммунодефицит. У оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни. Такие данные выяснило информагентство «Башинформ» из сообщения руководителя администрации Главы Башкирии Максима Забелина в его телеграм-канале.

Сегодня, 1 марта, по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день иммунитета. В связи с этим Максим Забелин напомнил, как важно следить за своим здоровьем. Он отметил, что особое значение этот день получил во время коронавирусной пандемии.

«Но коронавирусная инфекция не единственная опасность для нашего здоровья, вирусы не дремлют и постоянно видоизменяются, создавая новую угрозу. Чтобы противостоять всем им, важно иметь крепкий иммунитет. Который зависит от нашего образа жизни, сбалансированности и полноценности питания, отсутствия вредных привычек», — подчеркнул Максим Забелин.

Максим Забелин призвал постоянно укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию.

«Я давно сменил белый халат на костюм, но всегда говорю семье и близким — старайтесь вести здоровый образ жизни в сочетании с занятиями спортом, закаляйтесь. А полноценное здоровое питание поможет значительно повысить активность иммунной системы», — резюмировал Максим Забелин.