Глава Башкирии на встрече со студентами МГИМО предложил создать инфраструктуру взаимного общения

28 февраля во время встречи Радия Хабирова в МГИМО со студентами — выходцами из республики ребята смогли задать свои вопросы Главе региона. В частности, студентов интересовал вопрос транспортной реформы и приведения в порядок движения общественного транспорта в Уфе.

Руководитель республики отметил, что проведена и продолжает проводиться большая работа по обновлению подвижного состава. Морально и физически изношенные автобусы были заменены новыми. Обновился парк техники не только государственного предприятия «Башавтотранс», но и перевозчиков негосударственных форм собственности. Была запущена транспортная карта «Алга» и всем студентам, которые сегодня были на встрече, подарили такую карту.

«Мы продолжим работу по совершенствованию системы общественного транспорта в Уфе. Уделим внимание и электротранспорту. Будем улучшать работу МУЭТ, закупать новые трамваи и троллейбусы», — отметил Радий Хабиров.

Студентов интересовал вопрос, как проходит в республике реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава республики отметил, что за последние четыре года в регионе было ликвидировано 2387 незаконных свалок, и эта работа продолжается.

Один из студентов задал Радию Хабирову вопрос о судьбе Уфимского госцирка. Глава республики рассказал, что этот вопрос он поднимал даже на встрече с президентом России.

«Суть проблемы заключается в том, что цирк является федеральным объектом и на его ремонт мы не можем потратить деньги из республиканского бюджета. Стоимость реконструкции цирка оценивается в 2-2,5 млрд рублей. И пока мы с вами должны сегодня трезво понимать, что структура расходов федерального бюджета очень аккуратная», — отметил Радий Хабиров.

Выпускница Гнесинки, вокалистка Диана Каримова рассказала Главе республики, что она со своими коллегами планирует провести 8 мая на территории аэродрома «Первушино» масштабное патриотическое мероприятие, и пригласила Радия Хабирова принять в нем участие.

Глава Башкортостана принял приглашение, отметив, что республика поддержит проведение мероприятия. В свою очередь, он пригласил Диану с ее коллегами принять участие во всероссийском фестивале патриотической песни «Время героев», который пройдет на Советской площади Уфы 9 мая.

Радий Хабиров во время встречи также поручил зарезервировать 20 млн рублей в Фонде грантов Главы Республики Башкортостан для поддержки интересных проектов студентов, которые обучаются в вузах других регионов России.

Он также отметил, что есть проекты, которые реализуются на гранты Главы Башкортостана. В частности, на телеканале БСТ выходят передачи «Башкирские каникулы» и «Атлас Башкортостана с Тимофеем Баженовым», которые рассказывают о туристических достопримечательностях республики.

Студенты попросили Главу региона рассмотреть возможность создания в Москве башкирского культурного центра.

«В нашем Полпредстве в Москве мы хотим выделить офис для студентов, которые обучаются в столице, чтобы у вас была возможность там собираться, обращаться туда со своими проблемами. Там может располагаться Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге, которую возглавляет Ильшат Рахматуллин. Сможем там же выделить помещение и для вашей творческой деятельности. А вы сами должны решить, как и чем будете наполнять это культурное пространство. Постараемся "заякорить" вас в нашем Полпредстве», — отметил Радий Хабиров.

Один из студентов спросил у Главы региона, планируется ли поставить в республике памятник «Праведнику народов мира» Николаю Киселеву — уроженцу Башкортостана, который во время Великой Отечественной войны спас жизнь 218 евреям из Долгиновского гетто, выведя их за линию фронта в августе–октябре 1942 года.

Глава республики отметил, что, безусловно, в республике установят памятник Николаю Киселеву, эту идею он обсуждал с Даном Кричевским.

«Памятник мы поставим в Уфе или Благовещенске. И мне очень приятно, что вы знаете о подвигах наших героев и помните историю нашей великой страны», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики поддержал идею более тесного сотрудничества молодых ученых — выходцев из республики, проживающих в Москве, с Башкортостаном и сказал, что поручит рассмотреть этот вопрос Академии наук республики.

Радий Хабиров также рассказал, что в прошлом году было выделено 200 млн рублей вузам республики на поддержку молодых ученых республики. Эта сумма распределяется на улучшение жилищных условий и прохождение стажировок в ведущих вузах.

«Важным является и вопрос прохождения вами производственной практики на предприятиях и в компаниях республики. Я поручу минобрнауки совместно с минпромом разработать реестр таких предприятий для прохождения практики, что позволит вам лучше узнать о промышленном потенциале республики и, может быть, в дальнейшем связать свою профессиональную карьеру с республикой», — сказал Радий Хабиров.

Отвечая на вопрос о поддержке башкирского кинематографа, Глава республики отметил, что в этом году в Башкортостане пройдет конкурс на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан на поддержку проектов в сфере кинематографии. Башкирские кинематографисты смогут получить 50 млн рублей на создание короткометражных и полнометражных фильмов. Это увеличит количество производимых фильмов, повысит качество благодаря экспертной оценке и даст возможность молодым талантам заявить о себе. В широкий прокат выходит первый башкирский полнометражный мультфильм «Северные амуры», созданный студией «Муха».

Радий Хабиров также предложил студентам, обучающимся в Москве, подумать над предложением организации регулярного каравана «Уфа - Москва», чтобы родители могли передать мешок картошки, мясо или домашние варенья. Его можно сделать, если есть потребность, ежемесячным.

«У меня сегодня не было задачи прийти к вам и что-то пообещать. Главное, мне важно было рассказать о том, как живет сегодня Башкортостан, какие перспективы вас ждут на родине. И вы, конечно, должны знать, что республика своих не бросает, и если у вас возникли проблемы, то вы можете, не стесняясь, обращаться к нашим представителям. Нам нужно создать инфраструктуру взаимного общения. Считаю, что раз в год нам было бы полезно проводить такие совместные встречи. Желаю вам успешной учебы, у вас еще все впереди, не забывайте о республике, она вас всегда поддержит», — сказал Радий Хабиров.