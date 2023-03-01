Четыре представителя Башкирии вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лига лекторов»

400 участников онлайн-этапа всероссийского конкурса «Лига лекторов», проводимого российским обществом «Знание», вышли в полуфинал. Среди них 63 лектора из ПФО, Башкирию представляют 4 участника.

Всего же в онлайн-этапе, прошедшем с 3 по 8 февраля, участвовали 800 человек из 77 регионов России. Лекции, которые они представляли, касались разнообразных направлений: естественных, социально-гуманитарных наук, культуры и искусства, бизнеса и карьеры, благотворительности, экологии и других. Среди наиболее интересных тем - бизнес-пикап XXI века, история отечественной военной журналистики, охота на микробов, концепт болота и его место в жизни Петербурга, правовое положение роботов в России, загадки детской одаренности и другие. Выступления транслировались в прямом эфире на сайте «Лиги лекторов» и на странице Общества «Знание» во «ВКонтакте» и набрали более миллиона просмотров. Выступления конкурсантов оценивал не только экспертный совет, но и зрители.

Полуфинал конкурса «Лига лекторов» пройдет в марте-апреле 2023 года. 400 участников соберутся в федеральных округах России и выступят с очными лекциями перед экспертным советом. Полуфинал ПФО пройдет в Казани. Лучшие из полуфиналистов поедут в Москву, где состоится финальный этап конкурса. По результатам определятся 50 победителей, которые в дальнейшем будут участвовать в мероприятиях общества «Знание». Победители получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.