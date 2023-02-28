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Вчера, 20:00

В Башкирии за 2022 год из-за неисправного газового оборудования произошло 41 ЧП

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В республике за 2022 год произошло 41 ЧП, связанных с неисправным газовым оборудованием в жилых домах, в результате которых 4 человека погибли и еще 10 пострадали. За первые два месяца произошло 6 инцидентов с газовым оборудованием, в результате которых один человек погиб, а 4 получили серьезные травмы. Данные на тематическом брифинге в эфире БСТ озвучил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.

«Анализ данных происшествий за последние пять лет показал, что статистика увеличивается. Если в 2016 году количество происшествий было около 30, то в 2022 был 41 случай», - сказал Эдуард Идрисов.

Как ранее писал «Башинформ», на данный момент из-за неисправности дымоходов и вентканалов от газоснабжения 15 домов отключены полностью, 72 – частично.

Автор:Ляйсан Закирова
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